Украинские военные имеют успехи в продвижении в районе Бахмута на Донетчине, где защитникам удалось освободить определенные территории из-под контроля оккупационной армии РФ.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По словам руководителя прессслужбы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, ВСУ имеют определенные тактические успехи в районе Бахмута, восточнее Клищиевки.

Калашников подчеркнул, что ситуация на фронте в районе Бахмута остается очень динамичной.

Что касается Клищиевки, то мы можем наблюдать достаточно активные действия с нашей стороны. И действительно, мы имеем успех в продвижении, освобождении некоторой нашей территории. Мы действительно отбили врага с некоторых позиций и их заняли. Однако хочу сказать, что обстановка действительно очень динамичная – это качели: сегодня мы какие позиции заняли, а завтра – они. Это тактический уровень, конечно, – отмечает Калашников. Поделиться

Представитель 26-й артиллерийской бригады ВСУ также подтвердил многочисленные случаи дезертирства со стороны российских оккупантов, и попытки всячески уклониться от участия в штурмовых действиях.

Калашников подчеркнул, что преимущественно речь идет о мобилизованных россиянах, понимающих, что их фактически отправляют насмерть.

Он подчеркнул, что в последнее время преступная армия РФ выполняет приказ Кремля о непрерывном ведении штурмовых действий.

Калашников связал это со стремлением Кремля продемонстрировать какие-либо успехи на фронте.

Как нехватка боеприпасов может повлиять на ситуацию на фронте

По словам военно-политического аналитика группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко в комментарии журналистам канала "Эспрессо", нехватка боеприпасов может заставить украинских военных перейти к глухой обороне.

Без достаточного количества боеприпасов Вооруженные силы Украины могут только держать оборону

При этом Коваленко подчеркнул, что нехватка боеприпасов также заставит украинских военных уступить определенные позиции.

Он добавил, что речь не идет о значительных территориальных потерях, однако дальнейшую деоккупацию украинских территорий придется отложить.