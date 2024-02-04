Українські військові мають успіхи у просуванні в районі Бахмуту на Донеччині, де оборонцям вдалось звільнити певні території з під контролю окупаційної армії РФ.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За словами керівника пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова, ЗСУ мають певні тактичні успіхи в районі Бахмута, на схід від Кліщіївки.

Калашніков підкреслив, що ситуація на фронті в районі Бахмута залишається дуже динамічною.

Щодо Кліщіївки, то ми можемо спостерігати досить активні дії з нашої сторони. І дійсно ми маємо успіх в просуванні, звільненні деякої нашої території. Ми дійсно відбили ворога з деяких позицій і їх зайняли.Однак хочу сказати, що обстановка дійсно дуже динамічна – це гойдалки : сьогодні ми якісь позиції зайняли, а завтра – вони. Це тактичний рівень, звичайно, - зазначає Калашніков. Поширити

Речник 26-ої артилерійської бригади ЗСУ також підтвердив численні випадки дезертирства з боку російських окупантів, та спроби усіляко ухилитись від участі у штурмових діях.

Калашніков підкреслив, що переважно мова йде про мобілізованих росіян, які розуміють, що їх фактично відправляють на смерть.

Він підкреслив, що останнім часом злочинна армія РФ виконує наказ Кремля щодо безперервного ведення штурмових дій.

Калашніков пов’язав це із прагненням Кремля продемонструвати хоч якісь успіхи на фронті.

Як брак боєприпасів може вплинути на ситуацію на фронті

За словами військово-політичного аналітика групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка у коментарі журналістам каналу “Еспресо”, брак боєприпасів може змусити українських військових перейти до глухої оборони.

Без достатньої кількості боєприпасів Збройні сили України можуть лише тримати оборону

При цьому Коваленко підкреслив, що брак боєприпасів також змусить українських військових поступитись певними позиціями.

Він додав, що мова не йде про значні територіальні втрати, однак подальшу деокупацію українських територій доведеться відкласти.