ЗСУ випробували ударний дрон Shoolika з нічним баченням

Спеціалісти Brave1 створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6, який може завдавати точних ударів, особливо у темний час доби, адже оснащений нічними візуальними системами.

Український ударний дрон Shoolika mk6: що відомо

Сили оборони України вже успішно протестували новий дрон виробництва України.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи, – написав він. Поширити

За словами міністра, дальність дії безпілотника досягає до 10 км, а також може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування й стійкий до впливу РЕБ.

Сили оборони вже випробували Shoolika mk6 і дали свій фідбек: дрон важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час, – розповів Федоров. Михайло Федоров t.me/zedigital

Він зауважив, що безпілотник уже отримав допуск до експлуатації та перебуває в процесі отримання кодифікації НАТО. Також розробники планують покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.

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За словами Олександра Камишіна, наша країна ще 7 років тому мала відповідні розробки, які чомусь не випускались.

Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року Збройні сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів, – розповідає міністр.

Згідно з його даними, станом на сьогодні українська оборонна промисловість має змогу випускати десятки таких дронів-камікадзе, а надалі буде нарощувати свої потужності.

Окрім того, Олександр Камишін також підтвердив заяву глави держави Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробити мільйон FPV-дронів.