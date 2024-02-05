ЗСУ випробували ударний дрон Shoolika з нічним баченням

Спеціалісти Brave1 створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6, який може завдавати точних ударів, особливо у темний час доби, адже оснащений нічними візуальними системами.
Український ударний дрон Shoolika mk6: що відомо
Сили оборони України вже успішно протестували новий дрон виробництва України.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
За словами міністра, дальність дії безпілотника досягає до 10 км, а також може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування й стійкий до впливу РЕБ.
Він зауважив, що безпілотник уже отримав допуск до експлуатації та перебуває в процесі отримання кодифікації НАТО. Також розробники планують покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.
Україна має на озброєнні свою версію “Шахеда”
За словами Олександра Камишіна, наша країна ще 7 років тому мала відповідні розробки, які чомусь не випускались.
Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року Збройні сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів, – розповідає міністр.
Згідно з його даними, станом на сьогодні українська оборонна промисловість має змогу випускати десятки таких дронів-камікадзе, а надалі буде нарощувати свої потужності.
Окрім того, Олександр Камишін також підтвердив заяву глави держави Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробити мільйон FPV-дронів.
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