ВСУ испытали ударный дрон Shoolika с ночным видением

Специалисты Brave1 создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6, который может наносить точные удары, особенно в темное время суток, ведь оснащен ночными визуальными системами.
Украинский ударный дрон Shoolika mk6: что известно
Силы обороны Украины уже успешно протестировали новый дрон производства Украины.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
По словам министра, дальность действия беспилотника достигает до 10 км, а также может нести нагрузку до 6 кг, имеет высокоточную систему управления и устойчив к воздействию РЭБ.
Он отметил, что беспилотник уже получил допуск к эксплуатации и находится в процессе получения кодификации НАТО. Также разработчики планируют улучшить систему искусственного интеллекта для автономных миссий и камер, чтобы лучше искать цели и изменять курс для коррекции ударов с воздуха.
Украина имеет на вооружении свою версию "Шахеда"
По словам Александра Камышина, наша страна еще 7 лет назад имела соответствующие разработки, почему-то не выпускавшиеся.
Мы запустили производство в серию. Сейчас производим их десятками. В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, летящих на 1000+ километров, – рассказывает министр.
Согласно его данным, по состоянию на сегодняшний день украинская оборонная промышленность имеет возможность выпускать десятки таких дронов-камикадзе, а в дальнейшем будет наращивать свои мощности.
Кроме того, Александр Камышин также подтвердил заявление главы государства Владимира Зеленского, что ОПК может в следующем году произвести миллион FPV-дронов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-