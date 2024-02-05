ВСУ испытали ударный дрон Shoolika с ночным видением

Специалисты Brave1 создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6, который может наносить точные удары, особенно в темное время суток, ведь оснащен ночными визуальными системами.

Украинский ударный дрон Shoolika mk6: что известно

Силы обороны Украины уже успешно протестировали новый дрон производства Украины.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы, – написал он. Поделиться

По словам министра, дальность действия беспилотника достигает до 10 км, а также может нести нагрузку до 6 кг, имеет высокоточную систему управления и устойчив к воздействию РЭБ.

Силы обороны уже опробовали Shoolika mk6 и дали свой фидбек: дрон важен для тактических операций, особенно в ночное время, – рассказал Федоров. Михаил Федоров t.me/zedigital

Он отметил, что беспилотник уже получил допуск к эксплуатации и находится в процессе получения кодификации НАТО. Также разработчики планируют улучшить систему искусственного интеллекта для автономных миссий и камер, чтобы лучше искать цели и изменять курс для коррекции ударов с воздуха.

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По словам Александра Камышина, наша страна еще 7 лет назад имела соответствующие разработки, почему-то не выпускавшиеся.

Мы запустили производство в серию. Сейчас производим их десятками. В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, летящих на 1000+ километров, – рассказывает министр.

Согласно его данным, по состоянию на сегодняшний день украинская оборонная промышленность имеет возможность выпускать десятки таких дронов-камикадзе, а в дальнейшем будет наращивать свои мощности.

Кроме того, Александр Камышин также подтвердил заявление главы государства Владимира Зеленского, что ОПК может в следующем году произвести миллион FPV-дронов.