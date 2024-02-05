Отмечается, что российские оккупанты в течение суток выпустили по Украине 7 ракет, нанесли 25 авиаударов и совершили 52 обстрела из РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 8 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 15 атак неподалеку от Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районе Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 24 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки вблизи Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.