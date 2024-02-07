Войска РФ обстреляла из артиллерии более 140 населенных пунктов по всей стране за сутки — Генштаб

В Украине на фронте на протяжении суток произошло 92 боевых столкновения. Враг обстрелял из артиллерии более 140 населённых пунктов по всей стране.

Атаки россиян

Всего враг нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 ударных БпЛА.

Авиационные удары потерпели: Яблоновка Сумской области; Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Александрополь, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных штурмовых действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 21 атаку кафиров вблизи Белогоровки Луганской области, а также Тернов и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 12 атак противника у населенных пунктов Богдановка и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку окупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 20 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили вражескую атаку южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника в районе Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 пунктам управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 2 складам боеприпасов и 3 артиллерийским средствам противника.