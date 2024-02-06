ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 35 ББМ и 17 танков – Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 390580 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1020 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6365 (+17) ед;

боевых бронированных машин — 11857 (+35) ед;

артиллерийских систем — 9367 (+18) ед;

РСЗО — 979 ед.;

средства ПВО — 665 (+1) ед;

самолетов — 332 ед;

вертолетов — 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7173 ед.;

крылатые ракеты — 1848 ед.;

корабли/катера — 24 ед.;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 12453 (+41) ед;

специальная техника — 1496 (+10) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 8 атак возле Синьковки Харьковской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 20 атак врага недалеко от Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отразили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области, — отмечает Генштаб.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 26 атак.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника в районе Роботиного Запорожской области.