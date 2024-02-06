ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 35 ББМ та 17 танків — Генштаб

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 390 580 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1020 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6365 (+17) од.;

бойових броньованих машин — 11857(+35) од.;

артилерійських систем — 9367 (+18) од.;

РСЗВ — 979 од.;

засоби ППО — 665 (+1) од.;

літаків — 332 од.;

гелікоптерів — 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7173 од.;

крилаті ракети — 1848 од.;

кораблі/катери — 24 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 12453 (+41) од.;

спеціальна техніка — 1496 (+10) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак біля Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника в поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області, — зазначає Генштаб.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.