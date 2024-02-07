Українські військові протягом доби 80 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат у живій силі та військовій техніці.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні: 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131",

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,

4 крилаті ракети Х-22,

3 крилаті ракети морського базування "Калібр",

3 балістичні ракети "Іскандер-М",

5 зенітних керованих ракет С-300. ППО ЗСУ знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети "Калібр";

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківської, Миколаївській та Львівській областях.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки біля Синьківки, Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Тернів, Торського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак біля Новобахмутівки, Авдіївки та ще 9 атак поблизу Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також, противник завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Новодарівка Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника.