Командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа прогнозує, що незаконно побудований Росією Кримський міст не переживе цей рік.

Неїжпапа очікує на знищення Кримського мосту у цьому році

У відповідь на питання українського журналіста Дмитра Гордона Неїжпапа зазначив, що на його думку, Кримський міст не переживе нинішній рік.

Я думаю, недовго чекати залишилося. Принаймні цього року точно, - підкреслив командувач ВМС ЗСУ. Поширити

Він ствердно відповів на запитання, чи можна вважати Кримський міст потенційно "небіжчиком" і додав, що знає, як це зробити.

Чи програла вже РФ Україні битву за Чорне море

На переконання військово-політичного аналітика групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, українські військові вже перетворили “непереможни” Чорноморський флот РФ на флотилію.

Івановєц" хоч і не був носієм крилатих ракет морського базування "Калібр", але він відігравав важливу роль у загальній концепції захисту Чорноморського флоту – він зараз фактично флотилія – від загроз за допомогою протикорабельних комплексів, які розміщувалися на його борту як основне озброєння. Це ракети типу "Терміт" або "Москіт" залежно від модифікації самого катера, а також залежно від модифікації це могли бути й ракети Х-35… І на сьогодні саме такий проєкт Росія не може будувати, - пояснює аналітик. Поширити

Він підкреслив, що Росія вже програла Україні битву за Чорне море.

Українські військові змусили ворога вивести всі ракетоносії та більш-менш сучасні кораблі з бухти в окупованому Севастополі.

Зараз у Севастополі, в принципі, в Криму, знаходяться ті кораблі, якими вони дорожать найменше. Але тут теж слід розуміти, що навіть ті кораблі, якими вони дорожать найменше – це теж досить-таки цінний ресурс, оскільки здебільшого це радянські зразки, проєкти яких жодна російська верф не може будувати станом на сьогодні, - зазначає Коваленко. Поширити

При цьому аналітик спрогнозував, що нова військово-морська база кораблів Чорноморського флоту у Новоросійську скоро також стане небезпечним місцем.