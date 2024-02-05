Командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа прогнозує, що незаконно побудований Росією Кримський міст не переживе цей рік.
Неїжпапа очікує на знищення Кримського мосту у цьому році
У відповідь на питання українського журналіста Дмитра Гордона Неїжпапа зазначив, що на його думку, Кримський міст не переживе нинішній рік.
Він ствердно відповів на запитання, чи можна вважати Кримський міст потенційно "небіжчиком" і додав, що знає, як це зробити.
Чи програла вже РФ Україні битву за Чорне море
На переконання військово-політичного аналітика групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, українські військові вже перетворили “непереможни” Чорноморський флот РФ на флотилію.
Він підкреслив, що Росія вже програла Україні битву за Чорне море.
Українські військові змусили ворога вивести всі ракетоносії та більш-менш сучасні кораблі з бухти в окупованому Севастополі.
При цьому аналітик спрогнозував, що нова військово-морська база кораблів Чорноморського флоту у Новоросійську скоро також стане небезпечним місцем.
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