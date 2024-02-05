Командующий ВМС ВСУ, вицеадмирал Алексей Неижпапа прогнозирует, что незаконно построенный Россией Крымский мост не переживет этот год.
Неижпапа ожидает уничтожения Крымского моста в этом году
В ответ на вопросы украинского журналиста Дмитрия Гордона Неежпапа отметил, что, по его мнению, Крымский мост не переживет нынешний год.
Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально "покойником" и добавил, что знает, как это сделать.
Проиграла ли уже РФ Украине битву за Черное море
По убеждению военно-политического аналитика группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, украинские военные уже превратили "непобедимый" Черноморский флот РФ в флотилию.
Он подчеркнул, что Россия уже проиграла Украине битву за Черное море.
Украинские военные заставили врага вывести все ракетоносители и более или менее современные корабли из бухты в оккупированном Севастополе.
При этом аналитик спрогнозировал, что новая военно-морская база кораблей Черноморского флота в Новороссийске скоро станет опасным местом.
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