Командующий ВМС ВСУ, вицеадмирал Алексей Неижпапа прогнозирует, что незаконно построенный Россией Крымский мост не переживет этот год.

Неижпапа ожидает уничтожения Крымского моста в этом году

В ответ на вопросы украинского журналиста Дмитрия Гордона Неежпапа отметил, что, по его мнению, Крымский мост не переживет нынешний год.

Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно, - подчеркнул командующий ВМС ВСУ. Поделиться

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально "покойником" и добавил, что знает, как это сделать.

Проиграла ли уже РФ Украине битву за Черное море

По убеждению военно-политического аналитика группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, украинские военные уже превратили "непобедимый" Черноморский флот РФ в флотилию.

Ивановец" хоть и не был носителем крылатых ракет морского базирования "Калибр", но он играл важную роль в общей концепции защиты Черноморского флота – он сейчас фактически флотилия – от угроз с помощью противокорабельных комплексов, которые размещались на его борту как основное вооружение. Это ракеты типа "Термит" или "Москит" в зависимости от модификации самого катера, а также в зависимости от модификации это могли быть и ракеты Х-35… И сегодня именно такой проект Россия не может строить, - объясняет аналитик. Поделиться

Он подчеркнул, что Россия уже проиграла Украине битву за Черное море.

Украинские военные заставили врага вывести все ракетоносители и более или менее современные корабли из бухты в оккупированном Севастополе.

Сейчас в Севастополе, в принципе, в Крыму находятся те корабли, которыми они дорожат меньше всего. Но здесь тоже следует понимать, что даже те корабли, которыми они дорожат меньше всего – это тоже довольно-таки ценный ресурс, поскольку в основном это советские образцы, проекты которых ни одна российская верфь не может строить по состоянию на сегодняшний день, - отмечает Коваленко. Поделиться

При этом аналитик спрогнозировал, что новая военно-морская база кораблей Черноморского флота в Новороссийске скоро станет опасным местом.