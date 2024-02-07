Брак снарядів у ЗСУ. Кулеба описав план розв'язання проблеми

Як вважає глава МЗС Дмитро Кулеба, Україна і Європа спільними зусиллями можуть вирівняти "артилерійський баланс" з Росією.

Брак снарядів. ЄС допоможе Україні

З заявою з цього приводу Кулеба виступив під час спільного брифінгу з шефом європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Києві.

За його словами, масштаби російсько-української війни сягли того рівня, до якого склади снарядів виявились неготовими.

Ми всі маємо відповідати виклику. Для цього Україна нарощує безпрецедентно для себе виробництво снарядів, для цього ЄС вживає бзепецедетних заходів для виробництва снарядів, для закупівлі в третіх країнах. Дмитро Кулеба Глава МЗС України

На переконання українського дипломата, якогось одного конкретного рішення для зміни ситуації недостатньо.

Саме тому Дмитро Кулеба закликає партнерів працювати комплексно над проблемою браку снарядів.

Як вважає глава МЗС України, вкрай важливо, щоб уряди підписувати більш довгострокові контракти з виробниками снарядів у Європі.

Потрібно, щоб українські і європейські виробники більше працювали разом і нарощували виробництво. Давайте приберемо всі адміністративні перешкоди. По суті, нам потрібно створити щось на кшталт спільного ринку для оборонних індустрій. Це і є місія ЄС як інституції — прибирати перешкоди для руху капіталів, людей і товарів. І це треба зробити для оборонних індустрій", — зазначив Кулеба. Поширити

Україна планує розширити зону пошуку

Український дипломат також підтвердив, що офіційний Київ має намір розпочати перемовини з країнами, які законтрактували для себе артилерійські снаряди у Європі.

Цілком можливо, щоб вони згодяться уступити їх Україні.

Окрім того, Кулеба додав, що доведеться шукати й викуповувити снаряди зі складів у третіх країнах.