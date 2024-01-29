Скільки років треба Заходу, щоб виробити необхідні боєприпаси для України — FT

За інформацією аналітиків видання The Financial Times, західним оборонним компаніям необхідно близько 2 років для забезпечення України необхідною кількістю боєприпасів.
Коли західні партнери зможуть забезпечити Україну достатньою кількістю боєприпасів
За інформацією видання, наразі західні партнери змушені одночасно збільшувати поставки боєприпасів Україні із одночасним розширенням власних виробничих потужностей.
Зазначається, що затримки із поставками боєприпасів найбільш сильно впливають на українські підрозділи на передовій.
Один із керівників вищої ланки заявив виданню, що західним оборонним компаніям знадобиться два роки, щоб виробити достатню кількість боєприпасів, щоб українські солдати були забезпечені ними так само добре, як російські військові злочинці.
Що відомо про потенціал України щодо використання далекобійної зброї
За словами аналітиків видання “Defence Express”, Україна не тільки зберігає, а й збільшує потенціал завдання ударів далекобійною зброєю по стратегічних об’єктах на території РФ.
Автори матеріалу підкреслюють, що ураження стратегічних об’єктів країни-агресорки на її ж власній території досягається тими засобами, які Україна отримала від західних партнерів протягом 2023 року.
Аналітики також вказують, що українські військові також використовують деякі зразки далекобійної зброї, отримані від партнерів на початку цього року.
Окрім цього, як вказується у публікації, Україна також має значні успіхи у розробці власних далекобійних засобів ураження, у першу чергу, безпілотників.
Автори матеріалу підкреслюють, що Франція обіцяла щомісяця надавати Україні по 50 плануючих авіабомб AASM Hammer.
Особливо цікаво, які підкреслюють аналітики, що Україна може отримати версію таких бомб з дальністю польоту у 150-200 км.
Експерти акцентують, що удари про території Росії наносяться виключно українською зброєю.