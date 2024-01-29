Скільки років треба Заходу, щоб виробити необхідні боєприпаси для України — FT

За інформацією аналітиків видання The Financial Times, західним оборонним компаніям необхідно близько 2 років для забезпечення України необхідною кількістю боєприпасів.

Коли західні партнери зможуть забезпечити Україну достатньою кількістю боєприпасів

За інформацією видання, наразі західні партнери змушені одночасно збільшувати поставки боєприпасів Україні із одночасним розширенням власних виробничих потужностей.

Виробники зброї живуть із фундаментальною дилемою: у мирний час, коли їм потрібен постійний потік контрактів, у політиків немає стимулу витрачатися на зброю. Однак у періоди нестабільності витрати на оборону зростають, що призводить до повного портфеля замовлень, але тривалих затримок, оскільки компаніям бракує кваліфікованих працівників для заповнення ланцюжка поставок, - пояснюється у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що затримки із поставками боєприпасів найбільш сильно впливають на українські підрозділи на передовій.

Один із керівників вищої ланки заявив виданню, що західним оборонним компаніям знадобиться два роки, щоб виробити достатню кількість боєприпасів, щоб українські солдати були забезпечені ними так само добре, як російські військові злочинці.

Що відомо про потенціал України щодо використання далекобійної зброї

За словами аналітиків видання “Defence Express”, Україна не тільки зберігає, а й збільшує потенціал завдання ударів далекобійною зброєю по стратегічних об’єктах на території РФ.

Автори матеріалу підкреслюють, що ураження стратегічних об’єктів країни-агресорки на її ж власній території досягається тими засобами, які Україна отримала від західних партнерів протягом 2023 року.

Аналітики також вказують, що українські військові також використовують деякі зразки далекобійної зброї, отримані від партнерів на початку цього року.

Окрім цього, як вказується у публікації, Україна також має значні успіхи у розробці власних далекобійних засобів ураження, у першу чергу, безпілотників.

Що стосується підтримки наявних можливостей, то мова, в першу чергу, йтиме про крилаті ракети SCALP/Storm Shadow. У січні Франція повідомила про рішення надати Україні ще 40 крилатих ракет SCALP. Додаткові постачання ракет Storm Shadow у 2024 році анонсувала Британія. Враховуючи високу ефективність цих франко-британських комплексів, очевидно, що удари по штабам, ключовим тиловим об'єктам росіян на окупованих територіях (зокрема, в Криму) продовжаться. Але в цьому році українські війська матимуть можливість застосовувати ще декілька нових зразків далекобійних систем. Зокрема довгоочікувані GLSDB, передачу яких деякі ЗМІ анонсували ще на осінь. В листопаді було повідомлено про передачу США однієї ПУ M142 HIMARS, яка, за оцінками аналітиків, є підготовленою саме для роботи з GLSDB. Плануючі бомби SDB, запущені з землі, дозволять вражати цілі на дистанції до 150 км, - пояснюється у матеріалі. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що Франція обіцяла щомісяця надавати Україні по 50 плануючих авіабомб AASM Hammer.

Особливо цікаво, які підкреслюють аналітики, що Україна може отримати версію таких бомб з дальністю польоту у 150-200 км.

Ще у 2023 році, компанія-виробник Safran Electronics Defense заявила, що веде роботу над збільшенням дальності польоту бомб в 2-3 рази за рахунок розробки нового ракетного прискорювача. Є досить ймовірним те, що нові системи пройдуть обкатку в Україні, - наголошують автори матеріалу. Поширити

Експерти акцентують, що удари про території Росії наносяться виключно українською зброєю.