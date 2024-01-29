Сколько лет нужно Западу, чтобы изготовить необходимые боеприпасы для Украины — FT

По информации аналитиков издания The Financial Times, западным оборонным компаниям необходимо около 2 лет для обеспечения Украины необходимым количеством боеприпасов.

Когда западные партнеры смогут обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасов

По информации издания, западные партнеры вынуждены одновременно увеличивать поставки боеприпасов Украине с одновременным расширением собственных производственных мощностей.

Производители оружия живут с фундаментальной дилеммой: в мирное время, когда им нужен постоянный поток контрактов, у политиков нет стимула тратиться на оружие. Однако в периоды нестабильности расходы на оборону растут, что приводит к полному портфелю заказов, но продолжительным задержкам, поскольку компаниям не хватает квалифицированных работников для заполнения цепочки поставок, - поясняется в материале издания. Поделиться

Задержки с поставками боеприпасов наиболее сильно влияют на украинские подразделения на передовой.

Один из руководителей высшего звена заявил, что западным оборонным компаниям понадобится два года, чтобы выработать достаточное количество боеприпасов, чтобы украинские солдаты были обеспечены ими так же хорошо, как российские военные преступники.

Что известно о потенциале Украины по использованию дальнобойного оружия

По словам аналитиков издания "Defence Express", Украина не только сохраняет, но и увеличивает потенциал нанесения ударов дальнобойным оружием по стратегическим объектам на территории РФ.

Авторы материала подчеркивают, что поражение стратегических объектов страны-агрессорки на ее собственной территории достигается теми средствами, которые Украина получила от западных партнеров в течение 2023 года.

Аналитики также указывают, что украинские военные используют некоторые образцы дальнобойного оружия, полученные от партнеров в начале этого года.

Кроме того, как указывается в публикации, Украина также имеет значительные успехи в разработке собственных дальнобойных средств поражения, в первую очередь беспилотников.

Что касается поддержки имеющихся возможностей, то речь, в первую очередь, пойдет о крылатых ракетах SCALP/Storm Shadow. В январе Франция сообщила о решении предоставить Украине еще 40 крылатых ракет SCALP. Дополнительные поставки ракет Storm Shadow в 2024 году анонсировала Великобритания. Учитывая высокую эффективность этих франко-британских комплексов, очевидно, что удары по штабам, ключевым тыловым объектам россиян на оккупированных территориях (в частности, в Крыму) продолжатся. Но в этом году украинские войска будут иметь возможность применять еще несколько новых образцов дальнобойных систем. В частности, долгожданные GLSDB, передачу которых некоторые СМИ анонсировали еще на осень. В ноябре было сообщено о передаче США одной ПУ M142 HIMARS, которая, по оценкам аналитиков, подготовлена именно для работы с GLSDB. Планирующие бомбы SDB, запущенные с земли, позволят поражать цели на дистанции до 150 км, – объясняется в материале. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что Франция обещала ежемесячно предоставлять Украине по 50 планирующих авиабомб AASM Hammer.

Особенно интересно, подчеркивают аналитики, что Украина может получить версию таких бомб с дальностью полета в 150-200 км.

Еще в 2023 году компания-производитель Safran Electronics Defense заявила, что ведет работу над увеличением дальности полета бомб в 2-3 раза за счет разработки нового ракетного ускорителя. Достаточно вероятно то, что новые системы пройдут обкатку в Украине, - отмечают авторы материала. Поделиться

Эксперты акцентируют, что удары по территории России наносятся исключительно украинским оружием.