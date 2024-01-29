Сколько лет нужно Западу, чтобы изготовить необходимые боеприпасы для Украины — FT

По информации аналитиков издания The Financial Times, западным оборонным компаниям необходимо около 2 лет для обеспечения Украины необходимым количеством боеприпасов.
Когда западные партнеры смогут обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасов
По информации издания, западные партнеры вынуждены одновременно увеличивать поставки боеприпасов Украине с одновременным расширением собственных производственных мощностей.
Задержки с поставками боеприпасов наиболее сильно влияют на украинские подразделения на передовой.
Один из руководителей высшего звена заявил, что западным оборонным компаниям понадобится два года, чтобы выработать достаточное количество боеприпасов, чтобы украинские солдаты были обеспечены ими так же хорошо, как российские военные преступники.
Что известно о потенциале Украины по использованию дальнобойного оружия
По словам аналитиков издания "Defence Express", Украина не только сохраняет, но и увеличивает потенциал нанесения ударов дальнобойным оружием по стратегическим объектам на территории РФ.
Авторы материала подчеркивают, что поражение стратегических объектов страны-агрессорки на ее собственной территории достигается теми средствами, которые Украина получила от западных партнеров в течение 2023 года.
Аналитики также указывают, что украинские военные используют некоторые образцы дальнобойного оружия, полученные от партнеров в начале этого года.
Кроме того, как указывается в публикации, Украина также имеет значительные успехи в разработке собственных дальнобойных средств поражения, в первую очередь беспилотников.
Авторы материала подчеркивают, что Франция обещала ежемесячно предоставлять Украине по 50 планирующих авиабомб AASM Hammer.
Особенно интересно, подчеркивают аналитики, что Украина может получить версию таких бомб с дальностью полета в 150-200 км.
Эксперты акцентируют, что удары по территории России наносятся исключительно украинским оружием.