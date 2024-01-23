НАТО потратит более миллиарда долларов на боеприпасы для Украины

23 января официально стало известно, что НАТО уже подписало контракты на закупку около 220 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на сумму 1,2 миллиарда долларов.

НАТО готов помогать Украине боеприпасами

В пресс-службе сообщают, что контракты заключила генеральный директор Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) Стейси Каммингс в присутствии генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

По словам генсека, это подтверждает тот факт, что проверенная структура блока для совместных закупок работает.

Война России В Украине стала битвой за боеприпасы. Поэтому важно, чтобы союзники пополнили свои запасы, поскольку мы продолжаем поддерживать Украину, – подчеркнул Йенс Столтенберг. Поделиться

Фото: nato.int

Он также обратил внимание на то, что НАТО постоянно подталкивает страны-члены к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.

Что также важно понимать, после того, как лидеры стран Альянса согласовали План действий по оборонному производству в июле 2023 года, NSPA заключило контракты на боеприпасы стоимостью около 10 миллиардов долларов.

В чем проблема поставки снарядов для Украины

Международные партнеры столкнулись с трудностями, пытаясь достичь собственных целей по поставкам Украине боеприпасов.

Официальный Брюссель утверждал, что может передать миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года.

Однако только "480 тысяч были доставлены или находятся на конвейере", как сообщила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.