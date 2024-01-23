НАТО витратить понад мільярд доларів на боєприпаси для України

23 січня офіційно стало відомо, що НАТО вже підписав контракти на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів на суму 1,2 мільярда доларів.

НАТО готовий допомагати Україні боєприпасами

У пресслужбі повідомляють, що контракти уклала генеральна директорка Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс в присутності генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

За словами генсека, це підтверджує той факт, що перевірена структура блоку для спільних закупівель працює.

Війна Росії в Україні стала битвою за боєприпаси. Тому важливо, щоб союзники поповнили свої запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну, – наголосив Єнс Столтенберг. Поширити

Фото: nato.int

Він також звернув увагу на те, що НАТО постійно підштовхує країни-члени до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.

Що також важливо розуміти, після того, як лідери країн Альянсу погодили План дій НАТО з оборонного виробництва в липні 2023 року, NSPA уклало контракти на боєприпаси вартістю близько 10 мільярдів доларів.

У чому полягає проблема постачання снарядів для України

Міжнародні партнери зіткнулися з труднощами, намагаючись досягти власних цілей щодо постачання Україні боєприпасів.

Офіційний Брюссель стверджував, що може передати мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року.

Однак лише "480 тисяч було доставлено або перебуває на конвеєрі", як повідомила нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.