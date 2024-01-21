Чи потрібні військові НАТО в Україні — пояснення Зеленського

Чи зацікавлена Україна у присутності військових НАТО на власній території

Я ніколи про це не говорив, тому що ми не в НАТО і я не маю на це жодних прав. Нам не потрібні солдати. Звичайно, якщо ми хочемо мати таке саме ставлення до солдатів, як в Росії, й отримати Другу світову війну, чи Першу світову війну, коли люди просто йшли одне на одного… Але це інша війна, пов’язана з технологіями, - підкреслив Зеленський. Поширити

За його словами в інтерв’ю для телеканалу Channel 4 News, західним партнерам економічно доцільніше буде надати Україні гроші та озброєння для спротиву розв’язаній Росією збройній агресії, а ніж посилати свої армії на поле бою.

Росіяни воюють проти нашої енергетики, не використовуючи армію всюди, я маю на увазі, армію на всій суші. Вони використовують свої літаки та різні системи з російської території, з Білорусі, з окупованого Криму. Я гадаю, що світу буде дешевше дати нам такі системи, особливо, коли ми знаємо, що вони в них є, - пояснив Зеленський. Поширити

Зеленський про допомогу від західних партнерів

За словами президента Володимира Зеленського, західні партнери допомогли Україні вистояти у розв’язаній РФ злочинній війні, однак вони також могли зробити більше заради впененної перемоги України.

Ми не могли б вижити без допомоги США, це факт. І я розраховую на них сьогодні, це правда, - зазначив Зеленський. Поширити

Глава держави також пояснив, що за увесь час на президентській посаді ніяк не може звикнути до так званих політичних нюансів, через які наразі Україна опинилась перед загрозою скорочення військової підтримки з боку західних партнерів.

Усі усміхаються, обіймають вас і кажуть, що ви стійкий, ви такий сильний, лідер вільного світу, рятуєте нашу демократію. Якби український народ не мав такого президента, ми могли б втратити пів Європи, а потім Росія напала б на США, і ми маємо віддати вам усе, що в нас є. А потім – стоп! - пояснює Зеленський. Поширити

Він ще раз підкреслив, що не хотів би здатися невдячним, тому що Захід дуже допоміг України й без цієї підтримки Україна б не вижила.

Вони дуже допомогли нам вистояти. І думаю, могли б допомогти нам ще більше, щоб ми виграли. Це питання виживання, тому я не можу, знаєте, переходити на емоції. Але іноді бувають моменти, коли я дійсно не можу зрозуміти або не хочу розуміти, - зазначає глава держави. Поширити

За його словами, сумніви та затягування західними партнерами військової підтримки України призводить до зайвих втрат і ускладнює ситуацію.