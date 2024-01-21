Чи потрібні військові НАТО в Україні — пояснення Зеленського

На переконання президента Володимира Зеленського, Україні не потрібен військовий контингент НАТО на власній території, однак необхідні сучасні західні технології та озброєння.
Чи зацікавлена Україна у присутності військових НАТО на власній території
За його словами в інтерв’ю для телеканалу Channel 4 News, західним партнерам економічно доцільніше буде надати Україні гроші та озброєння для спротиву розв’язаній Росією збройній агресії, а ніж посилати свої армії на поле бою.
Зеленський про допомогу від західних партнерів
За словами президента Володимира Зеленського, західні партнери допомогли Україні вистояти у розв’язаній РФ злочинній війні, однак вони також могли зробити більше заради впененної перемоги України.
Глава держави також пояснив, що за увесь час на президентській посаді ніяк не може звикнути до так званих політичних нюансів, через які наразі Україна опинилась перед загрозою скорочення військової підтримки з боку західних партнерів.
Він ще раз підкреслив, що не хотів би здатися невдячним, тому що Захід дуже допоміг України й без цієї підтримки Україна б не вижила.
За його словами, сумніви та затягування західними партнерами військової підтримки України призводить до зайвих втрат і ускладнює ситуацію.