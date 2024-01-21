Нужны ли военные НАТО в Украине — объяснение Зеленского

По мнению президента Владимира Зеленского, Украине не нужен военный контингент НАТО на собственной территории, однако необходимы современные западные технологии и вооружения.
Заинтересована ли Украина в присутствии военных НАТО на собственной территории
По его словам в интервью для телеканала Channel 4 News, западным партнерам экономически целесообразнее будет предоставить Украине деньги и вооружение для сопротивления развязанной Россией вооруженной агрессии, чем посылать свои армии на поле боя.
Зеленский о помощи от западных партнеров
По словам президента Владимира Зеленского, западные партнеры помогли Украине выстоять в развязанной РФ преступной войне, однако они также могли сделать больше ради победы Украины.
Глава государства также пояснил, что за все время на президентском посту никак не может привыкнуть к так называемым политическим нюансам, из-за которых сейчас Украина оказалась перед угрозой сокращения военной поддержки со стороны западных партнеров.
Он еще раз подчеркнул, что не хотел бы показаться неблагодарным, потому что Запад очень помог Украине и без этой поддержки Украина не выжила бы.
По его словам, сомнения и затягивание западными партнерами военной поддержки Украины приводит к излишним потерям и усложняет ситуацию.