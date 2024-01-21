Нужны ли военные НАТО в Украине — объяснение Зеленского

Заинтересована ли Украина в присутствии военных НАТО на собственной территории

Я никогда об этом не говорил, потому что мы не в НАТО и я не имею на это никаких прав. Нам не нужны солдаты. Конечно, если мы хотим иметь такое же отношение к солдатам, как в России, и получить Вторую мировую войну или Первую мировую войну, когда люди просто шли друг на друга… Но это другая война, связанная с технологиями, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

По его словам в интервью для телеканала Channel 4 News, западным партнерам экономически целесообразнее будет предоставить Украине деньги и вооружение для сопротивления развязанной Россией вооруженной агрессии, чем посылать свои армии на поле боя.

Русские воюют против нашей энергетики, не используя армию повсюду, я имею в виду армию на всей суше. Они используют свои самолеты и разные системы с российской территории, из Беларуси, из оккупированного Крыма. Я думаю, что миру будет дешевле дать нам такие системы, особенно когда мы знаем, что они у них есть, - объяснил Зеленский. Поделиться

Зеленский о помощи от западных партнеров

По словам президента Владимира Зеленского, западные партнеры помогли Украине выстоять в развязанной РФ преступной войне, однако они также могли сделать больше ради победы Украины.

Мы не могли бы выжить без помощи США, это факт. И я рассчитываю на них сегодня, это правда, – отметил Зеленский. Поделиться

Глава государства также пояснил, что за все время на президентском посту никак не может привыкнуть к так называемым политическим нюансам, из-за которых сейчас Украина оказалась перед угрозой сокращения военной поддержки со стороны западных партнеров.

Все улыбаются, обнимают вас и говорят, что вы устойчивы, вы так сильны, лидер свободного мира, спасаете нашу демократию. Если бы у украинского народа не было такого президента, мы могли бы потерять пол Европы, а потом Россия напала бы на США, и мы должны отдать вам все, что у нас есть. А потом – стоп! – объясняет Зеленский. Поделиться

Он еще раз подчеркнул, что не хотел бы показаться неблагодарным, потому что Запад очень помог Украине и без этой поддержки Украина не выжила бы.

Они очень помогли нам выстоять. И думаю, могли бы помочь нам еще больше, чтобы мы выиграли. Это вопрос выживания, поэтому я не могу, знаете ли, переходить на эмоции. Но иногда бывают моменты, когда я действительно не могу понять или не хочу понимать, – отмечает глава государства. Поделиться

По его словам, сомнения и затягивание западными партнерами военной поддержки Украины приводит к излишним потерям и усложняет ситуацию.