Это вопрос справедливости. Зеленский ответил, каким должен быть новый закон о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение мобилизации - вопрос справедливости, ведь есть люди, которые с первого дня защищают наше государство и их нужно заменять.

Зеленский обосновал важность мобилизации

Как заявил Владимир Зеленский, мобилизация в Украине — это, прежде всего, вопрос справедливости. Несправедливо обходить тех, кому нужен отдых.

Вопрос мобилизация — это прежде всего понимание, что это такое для разных верст общества. Это вопрос справедливости, потому что есть люди, которые с первого дня на войне и то, что они не жалуются, это не значит, что нет возможности людям их заменить, им отдохнуть, — сказал президент. Поделиться

Он добавил, что военные заслуживают того, чтобы их заменили на фронте. Если не хватает людей, то, по мнению Зеленского, нужно дать военным инструмент, чтобы это сделать. Речь идет о мобилизации и подготовке новобранцев.

Поэтому закон о мобилизации нужен умный и справедливый. То есть для военных — это нужно. Нельзя сказать, что им хватит армии. Это нечестно и несправедливо... Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, насколько его подготовят, — подчеркнул глава государства. Поделиться

Зеленский также прокомментировал сообщение СМИ о якобы усталости от войны.

Когда мы говорим об утомлении, мы должны разделять вот какие вещи. Усталость от войны мы не можем себе позволить. В противном случае произойдет так, что кто-то защищает государство. Я говорю не только о фронте, это и работающие люди, имеющие бизнес, уплачивающие налоги. Можно устать под ракетами это делать, но люди продолжают... Если мы устанем, мы потеряем то, что имеем, — сказал президент. Поделиться

Он отметил, что важно не только защищать государство на фронте, добавив, что медики, учителя, энергетики также важны для обороны.

Можно позволить себе устать вечером, но утром придется защищать государство, бороться за него, если хотим его сохранить, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Законопроект о мобилизации

В конце декабря Кабмин внес в Совет законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок его проведения. Документ рассматривался в Комитете по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Ранее в Раде заявили, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января. Но потом стало известно, что документ возвращают правительству на доработку, его официально отозвали из Рады.

Спикер Совета Руслан Стефанчук сообщил, что решение о возвращении законопроекта в Кабмин было принято вместе с представителями парламента, правительства и военного руководства страны.