Это вопрос справедливости. Зеленский ответил, каким должен быть новый закон о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение мобилизации - вопрос справедливости, ведь есть люди, которые с первого дня защищают наше государство и их нужно заменять.
Зеленский обосновал важность мобилизации
Как заявил Владимир Зеленский, мобилизация в Украине — это, прежде всего, вопрос справедливости. Несправедливо обходить тех, кому нужен отдых.
Он добавил, что военные заслуживают того, чтобы их заменили на фронте. Если не хватает людей, то, по мнению Зеленского, нужно дать военным инструмент, чтобы это сделать. Речь идет о мобилизации и подготовке новобранцев.
Зеленский также прокомментировал сообщение СМИ о якобы усталости от войны.
Он отметил, что важно не только защищать государство на фронте, добавив, что медики, учителя, энергетики также важны для обороны.
Законопроект о мобилизации
В конце декабря Кабмин внес в Совет законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок его проведения. Документ рассматривался в Комитете по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.
Ранее в Раде заявили, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января. Но потом стало известно, что документ возвращают правительству на доработку, его официально отозвали из Рады.
Спикер Совета Руслан Стефанчук сообщил, что решение о возвращении законопроекта в Кабмин было принято вместе с представителями парламента, правительства и военного руководства страны.
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