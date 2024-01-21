Це питання справедливості. Зеленський відповів, яким має бути новий закон про мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення мобілізації є питанням справедливості, адже є люди, які з першого дня захищають нашу державу і їх потрібно заміняти.
Зеленський обгрунтував важливість мобілізації
Як заявив Володимир Зеленський, мобілізація в Україні — це передусім питання справедливості. Несправедливо обходити тих, кому потрібен відпочинок.
Він додав, що військові заслуговують на те, щоб їх замінили на фронті. Якщо не вистачає людей, то, на думку Зеленського, потрібно дати інструмент військовим, аби це зробити. Йдеться про мобілізацію та підготовку новобранців.
Зеленський також прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито втому від війни.
Він зазначив, що важливо не лише захищати державу на фронті, додавши, що медики, вчителі, енергетики також важливі для оборони.
Законопроєкт про мобілізацію
Наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.
Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Але потім стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.
Спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення щодо повернення законопроєкту до Кабміну було ухвалене разом з представниками парламенту, уряду і військового керівництва країни.
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