Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты и гарантии безопасности для Украины — видео

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в январе и феврале Украина заключит сильные двусторонние соглашения с партнерами.

Украина получит новую помощь от партнеров

Готовим новые соглашения с партнерами — сильные двусторонние соглашения. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы. Я благодарен всей нашей команде, которая вовлечена в переговоры, всем тем лидерам, тем государствам, которые готовы к действительно амбициозным решениям. Поделиться

Он добавил, что в течение следующих недель и месяцев будут объявлены новые оборонные пакеты в поддержку Украины.

Я благодарен всем друзьям Украины в мире, кто понимает, что поле боя не может просто подождать и что спасение жизней не может быть отложено, и всем, кто пытается ускорить решения, которые нужны — нужны именно сейчас. Поделиться

Гарантии безопасности для Украины

12 июля 2023 г. на саммите НАТО в Вильнюсе Большая семерка согласовала Совместную декларацию поддержки Украины.

Каждая из присоединившихся к декларации стран будет сотрудничать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.

В настоящее время к декларации присоединилось не менее 30 стран.

В декларации говорится, что Украина будет вести двусторонние переговоры с каждой страной в сфере безопасности. Это касается обеспечения ВСУ всем необходимым военным оборудованием, укрепления экономики, технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины.

12 января Украина и Великобритания подписали соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет.