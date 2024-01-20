Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты и гарантии безопасности для Украины — видео

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в январе и феврале Украина заключит сильные двусторонние соглашения с партнерами.
Украина получит новую помощь от партнеров
Он добавил, что в течение следующих недель и месяцев будут объявлены новые оборонные пакеты в поддержку Украины.
Гарантии безопасности для Украины
12 июля 2023 г. на саммите НАТО в Вильнюсе Большая семерка согласовала Совместную декларацию поддержки Украины.
Каждая из присоединившихся к декларации стран будет сотрудничать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.
В настоящее время к декларации присоединилось не менее 30 стран.
В декларации говорится, что Украина будет вести двусторонние переговоры с каждой страной в сфере безопасности. Это касается обеспечения ВСУ всем необходимым военным оборудованием, укрепления экономики, технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины.
12 января Украина и Великобритания подписали соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет.
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