Зеленський анонсував нові оборонні пакети й безпекові гарантії для України — відео

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що у січні та лютому Україна укладе сильні двосторонні угоди з партнерами.
Україна отримає нову допомогу від партнерів
Він додав, що протягом наступних тижнів та місяців будуть оголошені нові оборонні пакети на підтримку України.
Безпекові гарантії для України
12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі Велика сімка погодила Спільну декларацію підтримки України.
Кожна з країн, яка приєдналася до декларації, співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.
Наразі до декларації приєдналося щонайменше 30 країн.
У декларації зазначено, що Україна вестиме двосторонні переговори із кожною країною у сфері безпеки. Це стосується забезпечення ЗСУ усім необхідним військовим обладнанням, зміцнення економіки, технічної та фінансової підтримки для задоволення нагальних потреб України.
12 січня Україна та Британія підписали угоду про гарантії безпеки на 10 років.
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