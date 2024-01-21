Зеленский пока не видит необходимости мобилизовать полмиллиона людей — видео

Президент Украины Владимир Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать в Вооруженные силы Украины полмиллиона человек.
Зеленский прокомментировал мобилизацию 500 тыс человек
В интервью британскому телеканалу Channel 4 News Зеленский заявил, что на сегодняшний день пока не видит необходимости мобилизовать полмиллиона человек.
Еще одним фактором является финансовое обеспечение. Зеленский объяснил, что на обеспечение мобилизации и военных деньги не приходят от партнеров, а их выделяют из бюджета.
Генштаб просил мобилизовать 500 тыс человек
Напомним, что в прошлом году во время итоговой пресс-конференции Зеленский сказал, что Генштаб и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагали мобилизовать до 400-500 тысяч человек.
По словам президента, это будет стоить дополнительных 500 миллиардов гривен.
Позже Залужный отметил, что командование не запросило конкретные цифры мобилизации.
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