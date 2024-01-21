Зеленский пока не видит необходимости мобилизовать полмиллиона людей — видео

Президент Украины Владимир Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать в Вооруженные силы Украины полмиллиона человек.

Зеленский прокомментировал мобилизацию 500 тыс человек

В интервью британскому телеканалу Channel 4 News Зеленский заявил, что на сегодняшний день пока не видит необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

Не потому, что мне сейчас хочется ответить, кому-то понравиться. Просто это не только жизнь, жизнь — это номер один. А вторая история — это соответствующие действия и соответствующие операции. И потому я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать, — сказал он. Поделиться

Еще одним фактором является финансовое обеспечение. Зеленский объяснил, что на обеспечение мобилизации и военных деньги не приходят от партнеров, а их выделяют из бюджета.

Поэтому когда мы говорим полмиллиона, нам нужно думать. Есть запрос, нужно правильно все считать, — добавил Зеленский. Поделиться

Генштаб просил мобилизовать 500 тыс человек

Напомним, что в прошлом году во время итоговой пресс-конференции Зеленский сказал, что Генштаб и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагали мобилизовать до 400-500 тысяч человек.

По словам президента, это будет стоить дополнительных 500 миллиардов гривен.

Позже Залужный отметил, что командование не запросило конкретные цифры мобилизации.