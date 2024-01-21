Зеленський поки не бачить потреби мобілізувати півмільйона людей — відео

Президент України Володимир Зеленський не бачить зараз потреби мобілізувати до Збройних сил України півмільйона людей.

Зеленський прокоментував мобілізацію 500 тис людей

В інтервʼю британському телеканалу Channel 4 News Зеленський заявив, що на сьогодні поки що не бачить потреби мобілізувати півмільйона людей.

Не тому що мені зараз хочеться відповісти, комусь сподобатися. Просто це не тільки життя, життя — це номер один. А друга історія — це є відповідні дії і відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона треба мобілізувати, — сказав він. Поширити

Ще одним фактором є фінансове забезпечення. Зеленський пояснив, що на забезпечення мобілізації та військових гроші не йдуть від партнерів, а їх виділяють з бюджету.

Тому, коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати, — додав Зеленський. Поширити

Генштаб просив мобілізувати 500 тис людей

Нагадаємо, що минулого року під час підсумкової пресконференції Зеленський сказав, що Генштаб і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонували мобілізувати до 400-500 тисяч людей.

За словами президента, це буде коштувати додаткових 500 мільярдів гривень.

Пізніше Залужний зазначив, що командування не робило запиту на конкретні цифри мобілізації.