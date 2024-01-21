Зеленський поки не бачить потреби мобілізувати півмільйона людей — відео

Президент України Володимир Зеленський не бачить зараз потреби мобілізувати до Збройних сил України півмільйона людей.
Зеленський прокоментував мобілізацію 500 тис людей
В інтервʼю британському телеканалу Channel 4 News Зеленський заявив, що на сьогодні поки що не бачить потреби мобілізувати півмільйона людей.
Ще одним фактором є фінансове забезпечення. Зеленський пояснив, що на забезпечення мобілізації та військових гроші не йдуть від партнерів, а їх виділяють з бюджету.
Генштаб просив мобілізувати 500 тис людей
Нагадаємо, що минулого року під час підсумкової пресконференції Зеленський сказав, що Генштаб і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонували мобілізувати до 400-500 тисяч людей.
За словами президента, це буде коштувати додаткових 500 мільярдів гривень.
Пізніше Залужний зазначив, що командування не робило запиту на конкретні цифри мобілізації.
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