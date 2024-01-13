Кассетные боеприпасы от США потеряли эффективность для ВСУ — NYT

Украина столкнулась не только с нехваткой живой силы, но и с дефицитом боеприпасов. Ситуацию сейчас не спасает арсенал, переданный украинским военным США.

Кассетные боеприпасы от США потеряли эффективность для ВСУ

Запасы на восточной границе страны иссякают из-за отсутствия надежности западных поставок. Украинские командиры вынуждены экономить боеприпасы, не зная, будет ли пополнение. Артиллеристы ВСУ уже не могут активно отражать налеты ВС РФ и самим атаковать противника из-за нехватки снарядов. Они открывают огонь только в случае нападения русских войск на украинские позиции. Дисбаланс боеприпасов ощущается по всей линии фронта, растянувшейся более чем на 900 километров.

Пока мы можем их остановить, но кто знает завтра или послезавтра, возможно, мы не сможем их остановить. Это действительно большая проблема для нас, - рассказал журналистам военный с позывным "Монк". Поделиться

По словам украинских солдат, российские подразделения находятся в положении, похожем на лето 2022 года, когда они могли просто изматывать ВСУ, пока у бойцов не заканчивались боеприпасы. Но в отличие от того лета сейчас объемы военной помощи от стран-союзниц для Украины значительно сократились.

Даже снабжение Соединенными Штатами кассетных боеприпасов, вызывающих споры из-за того, что они наносят ущерб гражданскому населению еще долгое время после окончания войны, потеряли свою силу на поле боя.

Сначала, в сентябре, мы могли поражать большие группы, но теперь они нападают гораздо меньшими группами, – сказал командир взвода, воевавший под Бахмутом. Поделиться

Военный добавил, что россияне сделали свои траншеи еще глубже, и попасть в них стало гораздо сложнее.

Снаряды для Украины

Страны Запада сами столкнулись с трудностями, пытаясь достичь собственных целей по поставке Украине боеприпасов.

ЕС обещал послать миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Но только "480 тысяч были доставлены или находятся на конвейере", заявила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

США с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов. Но их собственные запасы тоже иссякли, поэтому прошлым летом они решили отправить Украине кассетные боеприпасы.

Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи от союзников.