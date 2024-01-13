Кассетные боеприпасы от США потеряли эффективность для ВСУ — NYT

Украина столкнулась не только с нехваткой живой силы, но и с дефицитом боеприпасов. Ситуацию сейчас не спасает арсенал, переданный украинским военным США.
Кассетные боеприпасы от США потеряли эффективность для ВСУ
Запасы на восточной границе страны иссякают из-за отсутствия надежности западных поставок. Украинские командиры вынуждены экономить боеприпасы, не зная, будет ли пополнение. Артиллеристы ВСУ уже не могут активно отражать налеты ВС РФ и самим атаковать противника из-за нехватки снарядов. Они открывают огонь только в случае нападения русских войск на украинские позиции. Дисбаланс боеприпасов ощущается по всей линии фронта, растянувшейся более чем на 900 километров.
По словам украинских солдат, российские подразделения находятся в положении, похожем на лето 2022 года, когда они могли просто изматывать ВСУ, пока у бойцов не заканчивались боеприпасы. Но в отличие от того лета сейчас объемы военной помощи от стран-союзниц для Украины значительно сократились.
Даже снабжение Соединенными Штатами кассетных боеприпасов, вызывающих споры из-за того, что они наносят ущерб гражданскому населению еще долгое время после окончания войны, потеряли свою силу на поле боя.
Военный добавил, что россияне сделали свои траншеи еще глубже, и попасть в них стало гораздо сложнее.
Снаряды для Украины
Страны Запада сами столкнулись с трудностями, пытаясь достичь собственных целей по поставке Украине боеприпасов.
ЕС обещал послать миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Но только "480 тысяч были доставлены или находятся на конвейере", заявила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
США с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов. Но их собственные запасы тоже иссякли, поэтому прошлым летом они решили отправить Украине кассетные боеприпасы.
Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи от союзников.
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