Україна зіткнулася не тільки з нестачею живої сили, а й з дефіцитом боєприпасів. Ситуацію зараз не рятує арсенал, який українським військовим передали США.

Касетні боєприпаси від США втратили ефективність для ЗСУ

Запаси на східному кордоні країни вичерпуються через відсутність надійності західних поставок. Українські командири змушені економити боєприпаси, не знаючи, чи буде поповнення. Артилеристи ЗСУ вже не можуть активно відбивати нальоти ЗС РФ і самим атакувати противника через брак снарядів. Вони відкривають вогонь тільки в разі нападу російських військ на українські позиції. Дисбаланс боєприпасів відчувається по всій лінії фронту, яка розтягнулася на понад 900 кілометрів.

Поки що ми можемо їх зупинити, але хто знає, завтра чи післязавтра, можливо, ми не зможемо їх зупинити. Це дійсно велика проблема для нас, — розповів журналістам військовий із позивним "Монк". Поширити

За словами українських солдатів, російські підрозділи перебувають у становищі, схожому на літо 2022 року, коли вони могли просто вимотувати ЗСУ, поки в бійців не закінчувалися боєприпаси. Але на відміну від того літа, зараз обсяги військової допомоги від країн-союзниць для України значно скоротилися.

Навіть постачання Сполученими Штатами касетних боєприпасів, що викликають суперечки через те, що вони завдають шкоди цивільному населенню ще довгий час після закінчення війни, втратили свою силу на полі бою.

Спочатку, у вересні, ми могли вражати великі групи, але тепер вони нападають набагато меншими групами, — сказав командир взводу, який воював під Бахмутом. Поширити

Військовий додав, що росіяни зробили свої траншеї ще глибшими, і поцілити в них стало значно складніше.

Снаряди для України

Країни Заходу самі зіткнулися з труднощами, намагаючись досягти власних цілей щодо постачання Україні боєприпасів.

ЄС обіцяв надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Але тільки "480 тисяч було доставлено або перебуває на конвеєрі", заявила нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Але їхні власні запаси теж вичерпалися, тому минулого літа вони вирішили відправити Україні касетні боєприпаси.

Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військовослужбовці на передовій зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників.