Нехватка снарядов у ВСУ. Кулеба описал план решения проблемы

Как считает глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина и Европа совместными усилиями могут выровнять "артиллерийский баланс" с Россией.

Нехватка снарядов. ЕС поможет Украине

С заявлением по этому поводу Кулеба выступил на совместном брифинге с шефом европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Киеве.

По его словам, масштабы российско-украинской войны достигли того уровня, к которому склады снарядов оказались не готовы.

Мы все должны отвечать вызову. Для этого Украина наращивает беспрецедентно для себя производство снарядов, для этого ЕС принимает бзепецедетные меры для производства снарядов, для закупки в третьих странах. Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

По мнению украинского дипломата, какого-то одного конкретного решения для изменения ситуации недостаточно.

Именно поэтому Дмитрий Кулеба призывает партнеров работать комплексно над проблемой нехватки снарядов.

Как считает глава МИД Украины, очень важно, чтобы правительства подписывали более долгосрочные контракты с производителями снарядов в Европе.

Необходимо, чтобы украинские и европейские производители больше работали вместе и наращивали производство. Давайте уберем все административные препятствия. По сути, нам нужно создать нечто вроде общего рынка для оборонных индустрий. Это и есть миссия ЕС как института – убирать препятствия для движения капиталов, людей и товаров. И это нужно сделать для оборонных индустрий, – отметил Кулеба. Поделиться

Украина планирует расширить зону поиска

Украинский дипломат также подтвердил, что официальный Киев намерен начать переговоры со странами, законтрактировавшими для себя артиллерийские снаряды в Европе.

Вполне возможно, чтобы они согласятся уступить их Украине.

Кроме того, Кулеба добавил, что придется искать и выкупать снаряды из складов в третьих странах.