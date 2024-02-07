Нехватка снарядов у ВСУ. Кулеба описал план решения проблемы
Категория
Украина
Дата публикации

Нехватка снарядов у ВСУ. Кулеба описал план решения проблемы

МИД Украины
Дмитрий Кулеба
Читати українською

Как считает глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина и Европа совместными усилиями могут выровнять "артиллерийский баланс" с Россией.

Нехватка снарядов. ЕС поможет Украине

С заявлением по этому поводу Кулеба выступил на совместном брифинге с шефом европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Киеве.

По его словам, масштабы российско-украинской войны достигли того уровня, к которому склады снарядов оказались не готовы.

Мы все должны отвечать вызову. Для этого Украина наращивает беспрецедентно для себя производство снарядов, для этого ЕС принимает бзепецедетные меры для производства снарядов, для закупки в третьих странах.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

По мнению украинского дипломата, какого-то одного конкретного решения для изменения ситуации недостаточно.

Именно поэтому Дмитрий Кулеба призывает партнеров работать комплексно над проблемой нехватки снарядов.

Как считает глава МИД Украины, очень важно, чтобы правительства подписывали более долгосрочные контракты с производителями снарядов в Европе.

Необходимо, чтобы украинские и европейские производители больше работали вместе и наращивали производство. Давайте уберем все административные препятствия. По сути, нам нужно создать нечто вроде общего рынка для оборонных индустрий. Это и есть миссия ЕС как института – убирать препятствия для движения капиталов, людей и товаров. И это нужно сделать для оборонных индустрий, – отметил Кулеба.

Украина планирует расширить зону поиска

Украинский дипломат также подтвердил, что официальный Киев намерен начать переговоры со странами, законтрактировавшими для себя артиллерийские снаряды в Европе.

Вполне возможно, чтобы они согласятся уступить их Украине.

Кроме того, Кулеба добавил, что придется искать и выкупать снаряды из складов в третьих странах.

Можем ли мы выровнять артиллерийский баланс с Россией? Однозначно можем, если приложить эти комплексные усилия… Благодаря героизму и креативности украинских солдат нам удается сдерживать Россию, несмотря на то, что мы действительно страдаем от снарядного дефицита. Но важно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод, – подытожил Кулеба.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия чаще использует против ВСУ боеприпасы с ядовитыми химическими веществами — Генштаб
Генштаб ВСУ
Граната
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО потратит более миллиарда долларов на боеприпасы для Украины
НАТО
Зеленский и Столтенберг
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько лет нужно Западу, чтобы изготовить необходимые боеприпасы для Украины — FT
Военный ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?