Украинские военные в течение суток 80 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери в живой силе и военной технике.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине:
20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131",
29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,
4 крылатые ракеты Х-22,
3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр",
3 баллистические ракеты "Искандер-М",
5 зенитных управляемых ракет С-300.
ПВО ВСУ уничтожено 44 воздушных целей:
26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
3 крылатые ракеты "Калибр";
15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131"
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, среди которых есть дети.
Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура в Киевской, Харьковской, Николаевской и Львовской областях.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Табаевки Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак недалеко от Белогоровки Луганской области и Тернов, Торского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отбито 25 атак у Новобахмутовки, Авдеевки и еще 9 атак вблизи Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз пытался улучшить тактическое положение.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Новодаровка Запорожской области.
На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 3 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам боеприпасов противника.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-