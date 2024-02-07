ВСУ отбили 80 атак армии РФ и нанесли удары по оккупантам — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили 80 атак армии РФ и нанесли удары по оккупантам — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ отбили 80 атак армии РФ и нанесли удары по оккупантам — Генштаб
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Украинские военные в течение суток 80 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери в живой силе и военной технике.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине:

  • 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131",

  • 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,

  • 4 крылатые ракеты Х-22,

  • 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр",

  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М",

  • 5 зенитных управляемых ракет С-300.

ПВО ВСУ уничтожено 44 воздушных целей:

  • 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

  • 3 крылатые ракеты "Калибр";

  • 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131"

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, среди которых есть дети.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура в Киевской, Харьковской, Николаевской и Львовской областях.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • На Купянском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Табаевки Харьковской области.

  • На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак недалеко от Белогоровки Луганской области и Тернов, Торского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отбито 25 атак у Новобахмутовки, Авдеевки и еще 9 атак вблизи Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области.

  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

  • На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Новодаровка Запорожской области.

  • На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 3 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам боеприпасов противника.

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