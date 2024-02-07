Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине:

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, среди которых есть дети.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура в Киевской, Харьковской, Николаевской и Львовской областях.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак недалеко от Белогоровки Луганской области и Тернов, Торского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбито 25 атак у Новобахмутовки, Авдеевки и еще 9 атак вблизи Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Новодаровка Запорожской области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.