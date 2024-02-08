ЗСУ за добу знищили понад 900 окупантів РФ та гелікоптер — Генштаб

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 392 380 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 910 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків − 6 383 (+11) од,

бойових броньованих машин − 11 899 (+20) од,

артилерійських систем − 9 411 (+24) од,

РСЗВ − 980 (+0) од,

засобів ППО − 666 (+1) од,

літаків − 332 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 191 (+14) од,

крилатих ракет − 1 880 (+31) од,

кораблів/катерів − 24 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 12 513 (+27) од,

спеціальної техніки − 1 505 (+8) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку захисники відбили 3 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області й Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.