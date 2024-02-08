ВСУ за сутки уничтожили более 900 оккупантов РФ и вертолет — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за сутки уничтожили более 900 оккупантов РФ и вертолет — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 392380 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 910 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков − 6 383 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин — 11 899 (+20) ед,

  • артиллерийских систем − 9 411 (+24) ед,

  • РСЗО − 980 (+0) ед,

  • средств ПВО − 666 (+1) ед,

  • самолетов − 332 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7 191 (+14) ед,

  • крылатых ракет − 1 880 (+31) ед,

  • кораблей/катеров − 24 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 513 (+27) ед,

  • специальной техники — 1 505 (+8) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении защитники отбили 3 атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки.

На Запорожском направлении Силами обороны отразили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия, — отмечает Генштаб.

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