ВСУ нанесли удары по пункту управления, 2 складам боеприпасов и 3 артсредствам армии РФ — Генштаб

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 06.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 81 боевое столкновение.

Также враг нанес 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15-ти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак возле Белогоровки Луганской области; Тернов, севернее Григорьевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 8 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки возле Работино и западнее Вербового Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон, Новоберислав и Берислав Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из РСЗО районов населенных пунктов Ивановка, Крынки, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 2 складам боеприпасов и 3 артиллерийским средствам противника.