Авиация ВСУ нанесла удары по 7 районам сосредоточения армии РФ — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация ВСУ нанесла удары по 7 районам сосредоточения армии РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ
Самолет
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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 безуспешная попытка штурма позиций ВСУ.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 08.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 52 боевых столкновения.

Всего враг нанес 13 ракетных и 54 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старица Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15-ти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 17 атак в районе населенного пункта Авдеевка и еще 5 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 11 раз пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Курахово, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении силами обороны отражена атака западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новодаровка, Орехов Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 безуспешная попытка штурма позиций наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказался Херсон и населенные пункты Берислав, Ингулец Херсонской области и Очаков Николаевской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Красный Маяк Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов и 2 артиллерийским средствам противника.

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