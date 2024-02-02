Російська авіація атакувала центр Херсону — фото

Російська армія 2 лютого завдала авіаційного удару по центру Херсона. Унаслідок цього постраждала жінка, також є руйнування.

Росія вкотре атакувала Херсон

Як зазначається, російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації.

Вже відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала у дворі. Травмована госпіталізована з контузією та осколковим пораненням.

Унаслідок авіаудару пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки в центрі міста, — додав Мрочко. Поширити

Що відомо про обстріли РФ Херсонщини 2 лютого

Окрім цього вдень 2 лютого російська армія двічі атакувала Інгулець Херсонської області.

За даними ОВА, в обід внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці.

Пізніше російська армія знову обстріляла населений пункт. 37-річний місцевий житель отримав поранення. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги чоловіка доставили до лікарні.

Також росіяни скинули вибухівку з дрона на 46-річного жителя Берислава, у нього — вибухова травма, поранення ноги та перелом руки.

Раніше голова ОВА Прокудін повідомив, що за минулу добу військові РФ 279 разів обстріляли Херсонщину. З артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації випустили 1606 снарядів.