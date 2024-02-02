Російська авіація атакувала центр Херсону — фото

Російська армія 2 лютого завдала авіаційного удару по центру Херсона. Унаслідок цього постраждала жінка, також є руйнування.
Росія вкотре атакувала Херсон
Як зазначається, російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації.
Вже відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала у дворі. Травмована госпіталізована з контузією та осколковим пораненням.
Що відомо про обстріли РФ Херсонщини 2 лютого
Окрім цього вдень 2 лютого російська армія двічі атакувала Інгулець Херсонської області.
За даними ОВА, в обід внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці.
Пізніше російська армія знову обстріляла населений пункт. 37-річний місцевий житель отримав поранення. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги чоловіка доставили до лікарні.
Також росіяни скинули вибухівку з дрона на 46-річного жителя Берислава, у нього — вибухова травма, поранення ноги та перелом руки.
Раніше голова ОВА Прокудін повідомив, що за минулу добу військові РФ 279 разів обстріляли Херсонщину. З артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації випустили 1606 снарядів.
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