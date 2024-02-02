Российская авиация атаковала центр Херсона – фото
Категория
Украина
Дата публикации

Российская авиация атаковала центр Херсона – фото

Херсон
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Источник:  online.ua

Российская армия 2 февраля нанесла авиационный удар по центру Херсона. В результате пострадала женщина, также есть разрушение.

Россия в очередной раз атаковала Херсон

Как отмечается, российские оккупационные войска атаковали Херсон по авиации.

Уже известно об одной раненой. Женщина 73 года на момент удара находилась во дворе. Травмированная госпитализирована с контузией и осколочным ранением.

В результате авиаудара повреждены многоэтажные и частные дома в центре города, - добавил Мрочко.

Что известно об обстрелах РФ Херсонщины 2 февраля

Кроме этого, днем 2 февраля российская армия дважды атаковала Ингулец Херсонской области.

По данным ОВА, в обед в результате обстрела пострадала 59-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму, ранение головы и ног. Бригада "скорой" оказала потерпевшей медпомощь на месте.

Позже российская армия снова обстреляла населенный пункт. 37-летний местный житель получил ранение. С взрывной травмой и обломочными ранениями ноги мужчину доставили в больницу.

Также россияне сбросили взрывчатку с дрона на 46-летнего жителя Берислава, у него взрывная травма, ранение ноги и перелом руки.

Ранее глава ОВА Прокудин сообщил, что за минувшие сутки военные РФ 279 раз обстреляли Херсонщину. Из артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БПЛА и авиации выпустили 1606 снарядов.

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