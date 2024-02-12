По меньшей мере, три российских вертолета Ми-8 принимают участие в войне на стороне Украины.

Самолеты РФ в Украине используют против российских оккупантов

Как удалось узнать росСМИ, только за последние два года из России вывели 59 самолетов и вертолетов.

Кроме того, указано, что часть бортов затем использовалась в войне на стороне Украины.

Согласно данным роспропагандистов, ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов в период с марта 2022 по июнь 2023-го.

Что важно понимать, 36 бортов Росавиация дерегировалась в связи с продажей за границу, восемь из них были реализованы в "недружественные страны".

По словам инсайдеров СМИ, по меньшей мере три вертолета Ми-8 впоследствии принимали участие в войне на стороне Украины, а Ил-76 доставляли грузы с отключенными ответчиками, скрывая информацию о своих перемещениях.

Более того, сообщается, что именно эта история стала причиной увольнения в сентябре 2023 года Александра Нерадько, руководившего Росавиацией в течение 14 лет.

Пилот РФ получил 500 тыс долл за передачу российского Ми-8 Украине

Как сообщил в сентябре представителя ГУР МО Андрей Юсов, российский пилот Максим Кузьминов, успешно переместивший в Украину вражеский вертолет Ми-8, получил вознаграждение — 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

Команда Кирилла Буданова призывает россиян последовать этому примеру.