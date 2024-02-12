ВСУ используют российские самолеты для уничтожения армии РФ — СМИ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ используют российские самолеты для уничтожения армии РФ — СМИ

Ми-8
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Источник:  online.ua

По меньшей мере, три российских вертолета Ми-8 принимают участие в войне на стороне Украины.

Самолеты РФ в Украине используют против российских оккупантов

Как удалось узнать росСМИ, только за последние два года из России вывели 59 самолетов и вертолетов.

Кроме того, указано, что часть бортов затем использовалась в войне на стороне Украины.

Согласно данным роспропагандистов, ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов в период с марта 2022 по июнь 2023-го.

Что важно понимать, 36 бортов Росавиация дерегировалась в связи с продажей за границу, восемь из них были реализованы в "недружественные страны".

По словам инсайдеров СМИ, по меньшей мере три вертолета Ми-8 впоследствии принимали участие в войне на стороне Украины, а Ил-76 доставляли грузы с отключенными ответчиками, скрывая информацию о своих перемещениях.

Более того, сообщается, что именно эта история стала причиной увольнения в сентябре 2023 года Александра Нерадько, руководившего Росавиацией в течение 14 лет.

Пилот РФ получил 500 тыс долл за передачу российского Ми-8 Украине

Как сообщил в сентябре представителя ГУР МО Андрей Юсов, российский пилот Максим Кузьминов, успешно переместивший в Украину вражеский вертолет Ми-8, получил вознаграждение — 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

Команда Кирилла Буданова призывает россиян последовать этому примеру.

Украина — демократическое правовое государство, мы и собственные обязательства выполняем и международное право (придерживаемся — ред.). Поэтому еще раз: те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, боритесь против путинского режима.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

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