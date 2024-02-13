ЗСУ підняли ще один прапор України у Кринках — відео

Українські військові 13 лютого встановили ще один прапор України у Кринках, що на лівому березі Херсонської області. Він майорить на водонапірній вежі.

У Кринках українські бійці підняли ще один прапор України

Збройні сили продовжують утримувати плацдарм на цій території. За можливості бійці проводять заходи з його розширення.

Воїни Збройних Сил, що проводять операцію на лівому березі Херсонської області, поділилися ексклюзивним відео. Бійцям 35 ОБрМП вдалося підняти державний прапор на водонапірній вежі у Кринках та вкотре нагадати окупантам, що Херсонщина — це України.

Як зазначають у DeepState, ворог продовжує бити по логістиці та застосувати КАБи по самих Кринках. Російський генерал Теплинський думає таким чином ліквідувати плацдарм, однак, як показав час — у нього нічого не виходить. Бої тривають.

Росія намагається штурмувати плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра

Російські окупанти зазнають тяжких втрат у спробах вибити українських захисників із лівобережжя Херсонської області. ЗСУ ліквідують до 70% штурмової групи ворога.

Про це заявила спікерка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі FREEДОМ.

За її словами, для формування штурмових груп росіяни вже не використовують бронетехніку. Це пояснюється тим, що в перших спробах вибити українських захисників з лівобережжя Дніпра техніка РФ дуже швидко "зникала".

Тому зараз використовуються чисто "м'ясні штурми" та формуються штурмові групи з великою складністю, оскільки "сарафанне радіо" окупаційних військ дуже швидко поширює інформацію про результати такої штурмової діяльності, коли група повертається із втратами до 70% особового складу. Поширити

Гуменюк зазначила, що вороже командування залучало до штурмів і морську піхоту, і десантно-штурмові війська, і навіть берегову охорону. Але такі підрозділи відмовлялися атакувати без підтримки бронетехніки.

Попри значні втрати, російське командування продовжує вимагати штурмувати позиції українських захисників.

Але результату вони поки що не мають. Постійно наголошується, вони мають дуже високі втрати в особовому складі, і виходить, що їм доводиться повертатися на свої позиції ні з чим. Наші підрозділи продовжують роботу щодо зміцнення позицій та, по можливості, зачистки території для розширення цього плацдарму.