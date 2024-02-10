ЗСУ досягли підтверджених успіхів у Кринках — експерти
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ досягли підтверджених успіхів у Кринках — експерти

ЗСУ
Джерело:  ISW

Українські війська просунулися на захід від Горлівки (на південний захід від Бахмута). Російські війська нещодавно просунулися у північній Авдіївці та продовжили позиційні бої з українськими військами у цьому районі.

Українські війська досягли підтверджених успіхів у Кринках

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 9 лютого, але підтверджених змін на фронті не було.

Українські та російські джерела повідомили про позиційні бої:

  • біля Роботиного;

  • на захід від Вербового (на схід від Роботиного);

  • на захід від Новопокровки (на північний схід від Роботиного);

  • біля Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

Відео з геолокацією, опубліковане 8 лютого, показує, що українські війська нещодавно досягли певних успіхів у Кринках на лівому березі Херсонської області.

Повідомляють, що позиційні бої тривали на східному березі Херсонської області 9 лютого.

Що обмежує наступ армії РФ на лівому березі Дніпра

16 січня 2024 року представник Південних сил оборони України зазначив, що матеріально-технічне постачання на лівому березі Дніпра зіткнулося з труднощами.

Дніпровське угруповання військ Росії не домоглося успіху в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, незважаючи на те, що майже напевно має значну перевагу в співвідношенні сил на цій осі. Цілком імовірно, що слабка підготовка і координація дій російських військ у цьому районі обмежують їхні наступальні можливості, — заявили в британській розвідці.

Військові зазначили, що змусити Україну відвести свої сили з лівого берега Дніпра залишається пріоритетним оперативним завданням для Росії.

Цілком імовірно, що Росія продовжить атаки в районі Кринки найближчими тижнями, незважаючи на зростаючі втрати в особовому складі, — ідеться в повідомленні.

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