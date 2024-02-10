ВСУ достигли подтвержденных успехов в Крынках — эксперты

Украинские войска продвинулись к западу от Горловки (юго-западнее Бахмута). Российские войска недавно продвинулись в северной Авдеевке и продолжили позиционные бои с украинскими войсками в этом районе.

Украинские войска достигли подтвержденных успехов в Крынках

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 9 февраля, но подтвержденных изменений на фронте не последовало.

Украинские и российские источники сообщили о позиционных боях:

у Роботиного;

к западу от Вербового (восточнее Роботиного);

к западу от Новопокровки (к северо-востоку от Роботиного);

возле Новопрокоповки (южнее Роботиного).

Видео с геолокацией, опубликованное 8 февраля, показывает, что украинские войска недавно добились определенных успехов в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Сообщается, что позиционные бои продолжались на восточном берегу Херсонской области 9 февраля.

Что ограничивает наступление армии РФ на левом берегу Днепра

16 января 2024 года представитель Южных сил обороны Украины отметил, что материально-технические поставки на левом берегу Днепра столкнулись с трудностями.

Днепровская группировка войск России не добилась успеха во всех попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в соотношении сил на этой оси. По всей вероятности, слабая подготовка и координация действий российских войск в этом районе ограничивают их наступательные возможности, — заявили в британской разведке.

Военные отметили, что вынудить Украину увести свои силы с левого берега Днепра остается приоритетной оперативной задачей для России.