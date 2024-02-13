ВСУ подняли еще один флаг Украины в Крынках — видео

Украинские военные 13 февраля установили еще один флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области. Он развевается на водонапорной башне.

В Крынках украинские бойцы подняли еще один флаг Украины

Вооруженные силы продолжают удерживать плацдарм на этой территории. По возможности бойцы проводят мероприятия по его расширению.

Воины Вооруженных Сил, проводящие операцию на левом берегу Херсонской области, поделились эксклюзивным видео. Бойцам 35 ОБрМП удалось поднять государственный флаг на водонапорной башне в Крынках и в очередной раз напомнить оккупантам, что Херсонщина — это Украина.

Как отмечают в DeepState, враг продолжает бить по логистике и применить КАБы по самым рынкам. Российский генерал Теплинский думает таким образом ликвидировать плацдарм, однако, как показало время, у него ничего не получается. Бои продолжаются.

Россия пытается штурмовать плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра

Российские оккупанты терпят тяжелые потери в попытках выбить украинских защитников с левобережья Херсонской области. ВСУ ликвидируют до 70% штурмовой группы врага.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире FREEДОМ.

По ее словам, для формирования штурмовых групп россияне уже не используют бронетехнику. Это объясняется тем, что в первых попытках выбить украинских защитников с левобережья Днепра техника РФ очень быстро "исчезала".

Поэтому сейчас используются чисто "мясные штурмы" и формируются штурмовые группы с большой сложностью, поскольку "сарафанное радио" оккупационных войск очень быстро распространяет информацию о результатах такой штурмовой деятельности, когда группа возвращается с потерями до 70% личного состава. Поделиться

Гуменюк отметила, что враждебное командование привлекало к штурмам и морскую пехоту, и десантно-штурмовые войска, и даже береговую охрану. Но такие подразделения отказывались атаковать без поддержки бронетехники.

Несмотря на большие потери, российское командование продолжает требовать штурмовать позиции украинских защитников.

Но результата у них пока нет. Постоянно отмечается, что они имеют очень высокие потери в личном составе, и получается, что им приходится возвращаться на свои позиции ни с чем. Наши подразделения продолжают работу по укреплению позиций и по возможности зачистки территории для расширения этого плацдарма.