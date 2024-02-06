Над Крынками на левобережье Херсонщины развевается украинский флаг — видео

Воины ВСУ подняли флаг Украины в селе Крынки на левом берегу Херсонской области. В населенном пункте продолжают идти бои.

ВСУ держат плацдарм в Крынках

Бойцы ВСУ подняли флаг Украины в селе Крынки, где находится плацдарм нашей армии на левобережье Херсонщины.

Об этом сообщает DeepState в Telegram.

Россияне в своей пропаганде утверждают постоянно, что Крынки находятся "под их контролем" и они всех якобы отбросили за Днепр.

Но бойцы 36-й ОБРМП так не считают. И теперь украинское знамя радует глаз наших военных, – говорится в сообщении. Поделиться

Также сообщается, что, несмотря на это, тяжелые бои продолжаются и радоваться еще рано. Враг постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить наших бойцов, а также большое внимание сосредотачивается на переправе и правом берегу.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

Недавно пресс-секретарь Гуменюк заявляла, что российские оккупанты сосредоточились на Крынках Херсонской области. Захватчики пытаются выбить оттуда украинские силы.