По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, установление украинского флага в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области важно как для военных, так и гражданских украинцев, проживающих в этом районе.
Что известно об установлении украинского флага в Крынках
Установление украинского флага в Крынках – это жест в ответ на вызовы, которые создает в информационном обществе враждебная пропаганда, – отметила Гуменюк.
Она подчеркнула, что российские военные преступники пытаются убедить местных жителей в том, что Украина вроде бы отказалась от них, а украинских военных полностью выбили с позиций.
Гуменюк отметила, что, несмотря на все попытки кремлевской пропаганды, все увидели, что украинский флаг остается на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Она добавила, что проведенные российскими военными преступниками штурмы за прошедшие сутки оказались безуспешными.
Спикер ОСУВ "Одесса" отметила, что украинские военные удерживают и расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Что известно о ситуации на южном направлении
По информации представителей Сил обороны юга Украины, в течение суток на южном направлении украинские военные ликвидировали около 50 кремлевских захватчиков,
Со своей стороны враг не прекращает проведение аэразведки и артиллерийских ударов, а также проводят атаки дронами.
В течение суток российские оккупанты задействовали 32 FPV-дроны, ударный БпЛА "Ланцет" и также провели 29 атак с помощью сброса взрывчатки с дронов других типов.
В результате сбросов разрывных боеприпасов ранены два гражданских лица, повреждены частный дом и автомобиль.
За сутки российские военные преступники 9 раз обстреливали из артиллерии Херсон.
Под вражескими обстрелами также находились Токаревка, Новоберислав, Берислав, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области, акватория Очаковской и территория Куцурубской общин Николаевской области.
Во время артиллерийских обстрелов погиб гражданский, еще 3 ранены. Повреждены предприятие и гаражный кооператив, птицефабрика, агропредприятие, около десяти частных домов и два гражданских автомобиля.
В то же время на левобережье Днепра идет контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов на плацдармах. В частности, за минувшие сутки противник дважды предпринимал попытки штурмовых действий, но отступил с потерями.
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