Гуменюк оценила важность установления украинского флага в Крынках Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

Гуменюк оценила важность установления украинского флага в Крынках Херсонской области

Военные ВСУ
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Источник:  Эспрессо

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, установление украинского флага в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области важно как для военных, так и гражданских украинцев, проживающих в этом районе.

Что известно об установлении украинского флага в Крынках

Установление украинского флага в Крынках – это жест в ответ на вызовы, которые создает в информационном обществе враждебная пропаганда, – отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что российские военные преступники пытаются убедить местных жителей в том, что Украина вроде бы отказалась от них, а украинских военных полностью выбили с позиций.

Гуменюк отметила, что, несмотря на все попытки кремлевской пропаганды, все увидели, что украинский флаг остается на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Она добавила, что проведенные российскими военными преступниками штурмы за прошедшие сутки оказались безуспешными.

Спикер ОСУВ "Одесса" отметила, что украинские военные удерживают и расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Установка флага в Крынках нужно было нашим бойцам, чтобы понять, что нас оттуда не выбить. А также мирному населению левого берега, чтобы они чувствовали, что Украина рядом, – объяснила Гуменюк.

Что известно о ситуации на южном направлении

По информации представителей Сил обороны юга Украины, в течение суток на южном направлении украинские военные ликвидировали около 50 кремлевских захватчиков,

Со своей стороны враг не прекращает проведение аэразведки и артиллерийских ударов, а также проводят атаки дронами.

В течение суток российские оккупанты задействовали 32 FPV-дроны, ударный БпЛА "Ланцет" и также провели 29 атак с помощью сброса взрывчатки с дронов других типов.

В результате сбросов разрывных боеприпасов ранены два гражданских лица, повреждены частный дом и автомобиль.

За сутки российские военные преступники 9 раз обстреливали из артиллерии Херсон.

Под вражескими обстрелами также находились Токаревка, Новоберислав, Берислав, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области, акватория Очаковской и территория Куцурубской общин Николаевской области.

Во время артиллерийских обстрелов погиб гражданский, еще 3 ранены. Повреждены предприятие и гаражный кооператив, птицефабрика, агропредприятие, около десяти частных домов и два гражданских автомобиля.

По уточненным данным в результате утренней ракетно-дроновой вражеской атаки по Николаеву шесть человек получили ранения, один человек скончался в больнице от тяжелых ран. Три частных дома разрушены до основания, еще более 70 существенно повреждены. Также поражены почтовое отделение и столярная мастерская. Пожар на инфраструктурном объекте огнеборцы обуздали, - говорится в публикации военных.

В то же время на левобережье Днепра идет контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов на плацдармах. В частности, за минувшие сутки противник дважды предпринимал попытки штурмовых действий, но отступил с потерями.

Силы обороны наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах. За прошедшие сутки получили подтверждение, что на левом берегу стало меньше на 50 окупантов, четыре орудия, миномет, комплекс видеонаблюдения "Муром", 7 единиц автобронетехники. Уничтожен полевой состав горюче-смазочных материалов, - отмечают представители ОСУВ "Одесса".

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