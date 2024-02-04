Солдатам РФ запретили применять бронетехнику во время штурмов в Херсонской области

Российские захватчики не перестают штурмовать позиции украинских воинов на левобережье Херсонской области. Несмотря на это, штурмы всегда оканчиваются провалом. Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк объяснила, почему так происходит.
Армия РФ массово теряет пехоту в Херсонской области
По словам Гуменюк, на штурмы на этом участке фронта командиры РФ бросают только пехоту без подкрепления техникой, что существенно снижает их эффективность.
Что важно понимать, российские оккупанты продолжают неустанно атаковать позиции украинских воинов на левом берегу Днепра в попытках выбить оттуда наши подразделения.
Наталья Гуменюк также официально подтвердила, что российские командиры запрещают солдатам РФ применять бронетехнику.
Как известно, такие приказы противоречат здравому смыслу ведения подобных штурмовых действий.
Что известно об успехах ВСУ на фронте
Как сообщает Генштаб ВСУ, 3 февраля украинские воины нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.
Согласно последним данным армия РФ 3 февраля потеряла: 810 оккупантов, 2 танка, 13 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, 12 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатая ракета, 41 автомобиль и 6 единиц специальной техники.
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