Російські загарбники не припиняють штурмувати позиції українських воїнів на лівобережжі Херсонської області. Попри це, штурми завжди закінчуються провалом. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснила, чому так відбувається.

Армія РФ масово втрачає піхоту на Херсонщині

За словами Гуменюк, на штурми на цій ділянці фронту командири РФ кидають лише піхоту без підкріплення техніки, що істотно знижує їхню ефективність.

Що важливо розуміти, російські окупанти продовжують невпинно атакувати позиції українських воїнів на лівому березі Дніпра у спробах вибити звідти наші підрозділи.

Умови надскладні і ворог не припиняє штурмових дій. За минулу добу ворог наважився на 5 таких спроб, але всі обставини були проти них" — пояснює речниця Сил оборони Півдня. Поширити

Наталія Гуменюк також офіційно підтвердила, що російські командири наразі забороняють солдатам РФ застосовувати бронетехніку.

Як відомо, такі накази суперечать здоровому глузду ведення подібних штурмових дій.

Вони вимушені туди відправляти суто піші групи для стрілецьких боїв і зіткнення просто очі в очі фактично, і втрачають особовий склад, — зазначила вона. Поширити

Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 3 лютого українські воїни завдали ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 3 розвідувальних БпЛА ворога.Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.

Згідно з останніми даними, 3 лютого армія РФ втратила: 810 окупантів, 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 31 артилерійська система, 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 41 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки.