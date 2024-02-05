Российская армия убила троих гражданских во время атаки по Херсону

В результате российского обстрела центра Херсона погибли трое гражданских людей. Еще одна получила ранение.

Военные РФ в очередной раз атаковали Херсон

Как отмечается, после 12:00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега.

В результате попадания вражеских снарядов в центре города возник пожар. По прибытию на место вызова спасатели обнаружили тела двух мужчин. Информация уточняется.

Он добавил, что в результате обстрела также один человек получил ранения. Ей оказывается медицинская помощь.

Прокудин уточнил, что в центре города оккупанты обстреляли легковой автомобиль. В результате обстрела он загорелся. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин.

Также из-за вражеских ударов пострадал 24-летний херсонец. Его с взрывной травмой доставили в больницу.

Прокудин сообщил, что россияне продолжают крыть огнем центр Херсона.

Из-за артиллерийского удара несовместимые с жизнью травмы получила 66-летняя женщина. В момент обстрела она находилась на улице.

Обновлено в 13:47.

В МВД уточнили, что количество погибших в Херсоне выросло до четырех. Начальник городской администрации сообщил, что четвертой жертвой обстрела стал 60-летний мужчина.

Какая ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью прошлого года стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских окупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрел гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

Военные эксперты предполагают, что наступательные возможности русских войск на левом берегу Херсонской области ограничены. Причиной является слабая подготовка и координация захватчиков.