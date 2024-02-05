Російська армія вбила трьох цивільних під час атаки по Херсону

Військові РФ вкотре атакували Херсон

Як зазначається, після 12.00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті виникла пожежа. По прибуттю на місце виклику рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Інформація уточнюється.

Він додав, що внаслідок обстрілу також одна людина дістала поранення. Їй надається медична допомога.

Прокудін уточнив, що у центрі міста окупанти обстріляли легковий автомобіль. Внаслідок обстрілу він загорівся. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків.

Також через ворожі удари постраждав 24-річний херсонець. Його з вибуховою травмою доставили до лікарні.

Прокудін повідомив, що росіяни продовжують крити вогнем центр Херсона.

Через артилерійський удар несумісні з життям травми отримала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці.

Оновлено о 13:47.

У МВС уточнили, що кількість загиблих у Херсоні зросла до чотирьох. Начальник міської адміністрації повідомив, що четвертою жертвою обстрілу став 60-річний чоловік.

Яка ситуація на лівому березі Херсонської області

Восени минулого року стало відомо, що українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема на плацдармі в районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріл цивільних. Спікер оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі продовжується.

Військові експерти припускають, що наступальні можливості російських військ на лівому березі Херсонської області обмежені. Причиною є слабка підготовка та координація загарбників.