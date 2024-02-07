За словами керівниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, встановлення українського стягу у селі Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області важливе як для військових, так і для цивільних українців, які проживають у цьому районі.

Що відомо про встановлення українського стягу у Кринках

Встановлення українського стягу в Кринках - це жест у відповідь на виклики, які створює в інформаційному суспільстві ворожа пропаганда, - зазначила Гуменюк.

Вона підкреслила, що російські військові злочинці намагаються переконати місцевих жителів у тому, що Україна нібито відмовилась від них, а українських військових повністю вибили з позицій.

Гуменюк зазначила, що попри всі намагання кремлівської пропаганди, всі побачили, що український прапор залишається на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Вона додала, що проведені російськими військовими злочинцями штурми протягом минулої доби виявились безуспішними.

Речниця ОСУВ “Одеса” зазначила, що українські військові утримують та розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Встановлення прапора у Кринках потрібно було нашим бійцям, щоб усвідомити, що нас звідти не вибити. А також мирному населенню лівого берега, щоб вони відчували, що Україна поряд, - пояснила Гуменюк. Поширити

Що відомо про ситуацію на південному напрямку

За інформацією представників Сил оборони півдня України, протягом доби на південному напрямку українські військові ліквідували близько 50 кремлівських загарбників,

Зі свого боку ворог не припиняє проведення аерозвідки та артилерійських ударів та також проводять атаки дронами.

Протягом доби російські окупанти задіяли 32 FPV-дрони, ударний БпЛА "Ланцет" та також провели 29 атак за допомогою скидання вибухівки з дронів інших типів.

Внаслідок скидів розривних боєприпасів поранено дві цивільних осіб, пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Протягом доби російські військові злочинці 9 разів обстрілювали з артилерії Херсон.

Під ворожими обстрілами також перебували Токарівка, Новоберислав, Берислав, Чорнобаївка, Білозерка на Херсонщині, акваторія Очаківської та територія Куцурубської громад на Миколаївщині.

Під час артилерійських обстрілів загинув цивільний, ще 3 поранено. Пошкоджено підприємство та гаражний кооператив, птахофабрика, агропідприємство, близько десятьох приватних будинків та два цивільні автомобілі.

За уточненими даними внаслідок ранкової ракетно-дронової ворожої атаки по Миколаєву шість людей отримали поранення, одна людина померла в лікарні від важких ран. Три приватні будинки зруйновані вщент, ще понад 70 суттєво пошкоджені. Також уражені поштове відділення та столярна майстерня. Пожежу на інфраструктурному об’єкті вогнеборці приборкали, - йдеться у публікації військових. Поширити

Водночас на лівобережжі Дніпра триває контрбатарейна боротьба й відбиття ворожих штурмів на плацдармах. Зокрема, за минулу добу противник двічі вдавався до спроб штурмових дій, але відступив з втратами.