ЗСУ мають значний успіх в районі Роботиного — експерти

Українські війська відновили тактичні позиції приблизно за три кілометри на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Також просунулися на південний захід від Донецька. Російські війська просунулися на схід від Тернів.

Що відомо про просування ЗСУ в районі Роботиного

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 12 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

на північ від Вугледару біля Водяного;

на південний схід від Великої Новосілки поблизу Пречистівки;

на південний захід від Великої Новосілки поблизу Приютного.

Українські війська підтвердили просування на заході Запорізької області на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 12 лютого.

Відео з геолокацією, опубліковане 12 лютого, показує, що українські війська просунулися на захід від П'ятихаток (28 км на північний захід від Роботиного) неподалік Кам'янського, хоча цей поступ, ймовірно, був недавнім.

ЗСУ мають значний успіх в районі Роботиного

Генеральний штаб України заявив, що російські війська безуспішно атакували на лівому березі Херсонської області поблизу Кринків.

ЗСУ активно ліквідовують ворожі сили на Запоріжжі

Як повідомляють воїни, нова успішна операція відбулася поблизу населеного пункту Роботине у Запорізькій області у лютому 2024 року.

Пресслужба 65 окремої механізованої бригади ЗСУ розповідає, що ворожа штурмова група висунулася на штурм українських позицій поблизу Роботиного.

Проте українська аеророзвідка й артилерія змогла зупинити військовий штурм противника.

Ворог з втратами відступив, залишивши на полі бою своїх "двохсотих", — наголошують бійці. Поширити

Окрім того, пресслужба 65 окремої механізованої бригади ЗСУ опублікувала відео, на якому видано, як група російської піхоти готується до штурму українських позицій.

Розвідувальний безпілотник українських захисників, яка відповідає за утримання лінії фронту в цьому районі, зміг зафіксувати рух ворожих сил, коли вони намагалися вийти зі своїх окопів.

Одразу після цього українська артилерія та міномети оперативно розпочали вогонь по російських окупантах, змусивши їх шукати укриття.

Тим часом оператори українських безпілотників вправно націлювалися на російську піхоту, навіть коли деякі з них намагалися сховатися серед двох раніше підбитих ворожих танків.