Між ЗСУ та армією РФ відбулося 100 боєзіткнень за добу — Генштаб

Ситуація на фронті доволі складна. Російські загарбники найактивніше атакують українських захисників на Мар’їнському та Авдіївському напрямках. Попри це, ЗСУ вдається тримати оборону.

Що відбувається на фронті. Генштаб розкрив подробиці

Протягом минулої доби солдати РФ завдали 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснили 95 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

На Лиманському напрямку бійцям ЗСУ вдалося відбити 3 атаки російських військ в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області. Поширити

На Мар’їнському напрямку бійці ЗСУ відбили 32 атаки ворога: вони продовжують стримувати армію РФ неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, що на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни зупинили просування окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

Окрім того, наголошується, що в зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку бійці ЗСУ продовжують утримувати позиції та відбивають нові штурми армії РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника. Поширити

Загальні втрати армії РФ станом на 12 лютого

Бійцями ЗСУ знищено: