Дрони ЗСУ знищили позиції окупантів на Херсонському напрямку — відео

Прикордонники Херсонського загону показали, як аеророзвідка ліквідовує російських загарбників за допомогою FPV-дронів.
Атака українських дронів: прикордонники нищать позиції ворога на Півдні
Черговий вдалий виліт “бойових пташок” прикордонників приніс ліквідацію ще однієї ворожої позиції на півдні України.
Про це Сили оборони півдня повідомляють у Telegram.
Прикордонники Херсонського загону продовжують нищити ворога на півдні України за допомогою "бойових пташок". Оборонці півдня за допомогою FPV-дронів завдали влучних ударів по противнику. Ніде не заховатись окупантам від пильного ока і влучного ВОГа прикордонників
Прикордонники зазначили, що бойова робота триває.
Знищення російського "Муром-П"
Бійці прикордонної бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку.
У ДПСУ зазначили, що це вже 7 відеотепловізійний комплекс спостереження «Муром» знищений бійцями 15 мобільного прикордонного загону з початку 2024 року.
Державна прикордонна служба продовжує ефективно знищувати ворожі засоби розвідки та йде до Перемоги разом із Силами оборони України.
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