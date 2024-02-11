Дрони ЗСУ знищили позиції окупантів на Херсонському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Дрони ЗСУ знищили позиції окупантів на Херсонському напрямку — відео

Сили оборони півдня України
Дрон

Прикордонники Херсонського загону показали, як аеророзвідка ліквідовує російських загарбників за допомогою FPV-дронів.

Атака українських дронів: прикордонники нищать позиції ворога на Півдні

Черговий вдалий виліт “бойових пташок” прикордонників приніс ліквідацію ще однієї ворожої позиції на півдні України.

Про це Сили оборони півдня повідомляють у Telegram.

Прикордонники Херсонського загону продовжують нищити ворога на півдні України за допомогою "бойових пташок". Оборонці півдня за допомогою FPV-дронів завдали влучних ударів по противнику. Ніде не заховатись окупантам від пильного ока і влучного ВОГа прикордонників

Прикордонники зазначили, що бойова робота триває.

Знищення російського "Муром-П"

Бійці прикордонної бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку.

У ДПСУ зазначили, що це вже 7 відеотепловізійний комплекс спостереження «Муром» знищений бійцями 15 мобільного прикордонного загону з початку 2024 року.

Державна прикордонна служба продовжує ефективно знищувати ворожі засоби розвідки та йде до Перемоги разом із Силами оборони України.

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