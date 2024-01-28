Українські прикордонники дронами знищили два позашляховики РФ — відео

Прикордонники показали, як знищили автівки росіян за допомогою дронів.

Зазначається, що два позашляховики окупантів були знищені дронами-камікадзе бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон".Lj

До слова, нещодавно бійці прикордонної служби разом з іншими Силами оборони знищили два російських танки у Херсонській області. Захисники використали FPV-дрони.

Втрати РФ у війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 382 тисячі окупантів.

Протягом доби українські захисники завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки армії РФ

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 2 складах боєприпасів противника.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тисячами російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тисячі офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.